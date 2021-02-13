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رياضة

لم أصل للمستوى المطلوب.. الشحات: سعيد بمواجهة الريال مع العين وبايرن مع الأهلي

السبت 13/فبراير/2021 - 04:31 ص
حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب النادي الأهلي
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محمد رشاد
أبدى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته للتسجيل للمرة الثانية فى تاريخه فى مونديال الأندية عقب هدفه ع الأهلي فى مرمى الدحيل القطري. 

وقال الشحات فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس : "هدفي فى مرمى الدحيل أسعدني شخصيا ، وأن أسجل مع فريقين مختلفين في تلك البطولة أيضا".

وأكمل "ضد بايرن كنا نريد الفوز والتأهل للنهائي لكننا واجهنا أقوى فريق في أوروبا، وأتمنى أن نحقق الأمر الموسم المقبل لإسعاد الجمهور ، هذه مباراة تأتي مرة في العمر ولكنني واجهت ريال مدريد مع العين وبايرن مع الأهلي وأنا سعيد للغاية بذلك".

وتابع حسين الشحات "سعدت للغاية بمساندة الجمهور لنا، من لا يشعر بالسعادة حينما يلعب أمام جمهوره؟".

وعن هل يشعر بالرضا عن مستواه مع الأهلي قال: "لم أصل لما أريده حتى الآن، ونحن مازلنا في بداية الموسم وسأواصل التحسن".
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