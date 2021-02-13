في عيد ميلاد الملكة أحلام.. سر لقب فنانة الخليج وعدد أبنائها

يوافق اليوم عيد ميلاد المطربة أحلام والملقبة بـ الملكة، صاحبة الصوت القوي والشهرة الاوسع في الخليج العربي.



لـ أحلام 3 أبناء، هم فهد، وفاطمة، ولؤلؤة، وتتم اليوم 52 عاما.





لقبها المغني السعودي محمد عبده بـ فنانة الخليج، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس، كما شاركت بالغناء في أغلب عواصم الوطن العربي.



وقد شاركت راغب علامة عضوا بلجنة تحكيم في 3 مواسم من برنامج " اراب ايدول" ثم انسحب اللبناني بسبب خلافاته معها، اذ وصل الأمر بينهما لتراشق الالفاظ والاتهامات عبر البرامج.