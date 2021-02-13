ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد الملكة أحلام.. سر لقب فنانة الخليج وعدد أبنائها

السبت 13/فبراير/2021 - 06:00 ص
أحلام
أحلام
Advertisements
نبيل العدوى
يوافق اليوم عيد ميلاد المطربة أحلام والملقبة بـ الملكة، صاحبة الصوت القوي والشهرة الاوسع في الخليج العربي.

لـ أحلام 3 أبناء، هم فهد، وفاطمة، ولؤلؤة، وتتم اليوم 52 عاما.

لقبها المغني السعودي محمد عبده بـ فنانة الخليج، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس، كما شاركت بالغناء في أغلب عواصم الوطن العربي.

وقد شاركت راغب علامة عضوا بلجنة تحكيم في 3 مواسم من برنامج " اراب ايدول" ثم انسحب اللبناني بسبب خلافاته معها، اذ وصل الأمر بينهما لتراشق الالفاظ والاتهامات عبر البرامج.

وتعد أحلام ضمن الأعلى أجرًا الوطن العربي، وتشتهر باغلى الإطلالات التي ترصع بالأحجار الكريمة، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي: الملك سلمان صمام أمان لمجلس التعاون الخليجي

في عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية في حياة أنغام

في عيد ميلاد أنغام.. تزوجت أحمد عز سرا.. وحملت لقب مطربة مصر الأولى

بمناسبة عيد ميلادي.. أنغام تعبر عن إعجابها بأغنية «فاضي شوية» لحمزة نمرة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. السيسي يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته.. وتعديل وزاري محدود.. نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها.. وموسى يصرخ على الهواء

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

شاهد هيدي كرم تستعرض لياقتها من الجيم فيديو

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى

5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض

حروق إشعاعية.. أعراض مرعبة تظهر على مصابة بكورونا | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حروق إشعاعية.. أعراض مرعبة تظهر على مصابة بكورونا | صور

بسبب صوت التليفزيون.. عجوز تعتدي على شريكها بالشاكوش والبندقية قبل تسميمه

بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور