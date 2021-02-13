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أخبار العالم

تليفزيون أردوغان يعرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 05:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
عرضت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين.

وزعمت القناة أن الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.

ووردت هذه الخريطة في كتاب بعنوان "الـ100 سنة القادمة: التوقعات للقرن الـ21" بقلم الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، مؤسس مركز "ستراتفور" للأبحاث في مجال السياسة الدولية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم". 

ويتضمن الكتاب الصادر عام 2009 توقعات بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين وتطورها وتغير موازين القوى خلال العقود القادمة.



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