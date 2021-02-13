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انفراجة كبيرة.. لميس سلامة: محور مسطرد يهدف لتسهيل حركة المرور على المواطن.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 08:20 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن الدولة المصرية تشهد  بشكل يومي ، مشاريع جديدة وانجازات ، ومن ضمنها محور مسطرد ، والذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن المشروع يهدف إلى توسعة الحارات المرورية ، وإحداث فارق وانفراجة كبيرة في المرور ، إلى جانب الربط مع طرق عين شمس والطريق الدائري وبلبيس الصحراوي .

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد بعض المعلومات عن المشروع الجديد : 
1- طريق حر بدون تقاطعات أي أنه سوف تنشأ كباري فوق كل التقاطعات الموجودة.
2- بعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه .
3- يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بعين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.
4- المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين وينتهي حتى كوبري عين شمس.
5- يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، حتى شارع العشرين.
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