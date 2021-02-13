انفراجة كبيرة.. لميس سلامة: محور مسطرد يهدف لتسهيل حركة المرور على المواطن.. شاهد

، والذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس . قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن الدولة المصرية تشهد بشكل يومي ، مشاريع جديدة وانجازات ، ومن ضمنها محور مسطرد





وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن المشروع يهدف إلى توسعة الحارات المرورية ، وإحداث فارق وانفراجة كبيرة في المرور ، إلى جانب الربط مع طرق عين شمس والطريق الدائري وبلبيس الصحراوي .





وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد بعض المعلومات عن المشروع الجديد :

1- طريق حر بدون تقاطعات أي أنه سوف تنشأ كباري فوق كل التقاطعات الموجودة.

2- بعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه .

3- يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بعين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

4- المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين وينتهي حتى كوبري عين شمس.

5- يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، حتى شارع العشرين.