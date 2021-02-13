مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

لقي عامل ونجلاه مصرعهم، وأصيبت زوجته وابنته في حادث حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.





تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالحي 11 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمواجهة الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.





وبالانتقال تمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإنقاذ سيدة وطفلتها بعد إصابتهما في الحادث.





وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة الأب محتضنا طفليه بعد وفاتهم متأثرين بالاختناق والحروق داخل الشقة.





تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والأم وطفلتها إلى المستشفى.