ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل إنشاء جامعة حلوان الأهلية الجديدة ومواعيد بدء الدراسة بها

السبت 13/فبراير/2021 - 10:44 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت جامعة حلوان ببدء مشروع إنشاء الجامعة. 

وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة. 

وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية. 


جدير بالذكر أن كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، رشحت عددًا من طلابها المتميزين لاجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة التجاريين بالقاهرة بعنوان "إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل"؛ وذلك في إطار التعاون المستمر بين كلية التجارة وإدارة الأعمال ونقابة التجاريين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجتمع المال والأعمال. 

وكان ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف  الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة


من جانبه، أوضح عميد كلية التجارة، أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترشيح 30 طالبا من أوائل تجارة حلوان للمشاركة في فعالية مهمة بالبورصة المصرية

عميد تجارة حلوان: نقدم دورات تدريبية لتٱهيل الطلاب لسوق العمل

تجارة حلوان: 16 دورة تدريبية بنظام الاون لاين لتنمية مهارات الطلاب

على مساحة 65 فدانا.. ماجد نجم يرأس الاجتماع التنفيذي لإنشاء جامعة حلوان الأهلية

اجتماع تمهيدي لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في استصلاح 200 فدان بالوادي الجديد

تؤهلهم لسوق العمل.. طلاب تجارة حلوان يشاركون في برنامج تدريبي بنقابة التجاريين

ترشيحاتنا

ليفربول في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب إسرائيل

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

احذر.. اكتشاف 4 أعراض جديدة لفيروس كورونا

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

الفراخ بـ 19 والبط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر