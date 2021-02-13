«التعليم العالي» تكشف تفاصيل إنشاء جامعة حلوان الأهلية الجديدة ومواعيد بدء الدراسة بها

أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت جامعة حلوان ببدء مشروع إنشاء الجامعة.





وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.





وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.









جدير بالذكر أن كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، رشحت عددًا من طلابها المتميزين لاجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة التجاريين بالقاهرة بعنوان "إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل"؛ وذلك في إطار التعاون المستمر بين كلية التجارة وإدارة الأعمال ونقابة التجاريين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجتمع المال والأعمال.





وكان ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة .









من جانبه، أوضح عميد كلية التجارة ، أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير.



