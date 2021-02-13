وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :، غدا الاحد الموافق 14 فبراير 2021 ، تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة .





وقال وزير التربية والتعليم قائلا : "كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".





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و أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.





وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".



