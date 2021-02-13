وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :، غدا الاحد الموافق 14 فبراير 2021 ، تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة .
وقال وزير التربية والتعليم قائلا : "كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.
وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".
حقيقة تأجيل الامتحانات
ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت ما تردد بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
حقيقة إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.
امتحانات الاعدادية
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، منشورات تزعم صدور قرار بعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال اجازة نصف العام
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرةَ إلى أن الوزارة لم تعلن مواعيد محددة لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول لأي مرحلة دراسية حتى الان.
وقالت وزارة التربية والتعليم : لا تغيير فيما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل ، حينما أكد أنه لن يتم عقد أي امتحانات سواء ورقية أو إلكترونية قبل انتهاء إجازة نصف العام .
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً ولن يستطيع أحد معرفته "لا الوزير ولا أي من قيادات الوزارة".
وقال وزير التربية والتعليم: "سيعد نموذج الامتحان من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".
وأضاف: "ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات".
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، سيكون أكثر نظام عادل، وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات التي ستوزع على الطلاب مضمون من خلال خبراء التقييم.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، سيقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات لعدم تدخل أي عنصر بشري في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 على الإطلاق.
وقال إن الغش والتسريب في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذا نظام التعليم في العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".
نظام التحسين في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة عقد المحاولة الواحدة لجميع الطلاب مليارا و300 مليون، وبالتالي من المقرر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة، وسيتم تحديد التكلفة التي سيدفعها الطالب في هذه المحاولات الاضافية فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.
نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مراجعة نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التي سوف يتم عقدها وتصحيحها لأول مرة إلكترونيا هذا العام لمدة أسبوع قبل إعلانها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من منح مهلة أسبوعا لمراجعة نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، هو التأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها عند وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، ستأخذ الوزارة في اعتبارها جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
وقالت: "سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 قبل اعتماده رسميا".