بعد كثرة الشكاوى.. قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس التجريبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات التعليمية بجميع المحافظات رصدت عزوف أولياء امور تلاميذ نظام التعليم الجديد (رياض الاطفال والصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي) في المدارس الرسمية للغات ، عن دفع ثمن الكتب نظرا لارتفاع اثمانها.
وفي هذا الاطار ، أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية لجميع المديريات ، شددت خلالها على امكانية النظر في تقسيط مصروفات خدمات التجريبي في ضوء ظروف ولي الامر .
وأكدت الوزارة على ضرورة أنه مع اتاحة هذا التقسيط ، ينبغي الالتزام بسداد المصروفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، حيث أن المناهج المطورة هي مناهج اجبارية واسعارها طبقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020
جدير بالذكر أن أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب رياض الأطفال كالتالي :
- اللغة العربية
50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- كونكت
50 جنيها في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- كونكت بلس وكتاب التدريبات
150 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر)
50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- إجمالي سعر المجموعة للمدرسة
300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي، و150 جنيها بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية)
345 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي)، و172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي)، و115 جنيها في المدارس الدولية.
أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الأول الابتدائي
- اللغة العربية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي ولغات فرنسي، وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- التربية الدينية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي ولغات فرنسي، وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- كتاب كونكت:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي ولغات فرنسي، وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي).
- كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات:
150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر):
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي).
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة:
350 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية): 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية.
أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الثاني الابتدائي
- اللغة العربية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- التربية الدينية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- كتاب كونكت:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات:
150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر):
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
-الرياضيات:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة:
400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي، و250 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و200 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية):
460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي، و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و230 جنيها في المدارس الدولية.
أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الثالث الابتدائي
- اللغة العربية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- التربية الدينية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- كتاب كونكت:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات:
150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر) :
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- كتاب القيم:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة:
450 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية):
517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و345 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.