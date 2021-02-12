بعد كثرة الشكاوى.. قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس التجريبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات التعليمية بجميع المحافظات رصدت عزوف أولياء امور تلاميذ نظام التعليم الجديد (رياض الاطفال والصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي) في المدارس الرسمية للغات ، عن دفع ثمن الكتب نظرا لارتفاع اثمانها.





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وفي هذا الاطار ، أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية لجميع المديريات ، شددت خلالها على امكانية النظر في تقسيط مصروفات خدمات التجريبي في ضوء ظروف ولي الامر .





وأكدت الوزارة على ضرورة أنه مع اتاحة هذا التقسيط ، ينبغي الالتزام بسداد المصروفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، حيث أن المناهج المطورة هي مناهج اجبارية واسعارها طبقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020





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جدير بالذكر أن أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب رياض الأطفال كالتالي :





- اللغة العربية 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و 100 جنيه في المدارس الدولية.



- كونكت 50 جنيها في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.



- كونكت بلس وكتاب التدريبات 150 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي.



- كتاب اكتشف (ديسكفر) 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.

- إجمالي سعر المجموعة للمدرسة 300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي، و150 جنيها بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) 345 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي)، و172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي)، و115 جنيها في المدارس الدولية.



