مؤشراته غير مريحة.. تحذير أردني شديد اللهجة بشأن الوضع الوبائي لـ كورونا

كشف القائم باعمال نقيب الاطباء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد رسول الطراونة ان الوضع الوبائي في الاردن يتغير واصبحت المؤشرات غير مريحة نظرا لارتفاع عدد الاصابات وكذلك نسبة الفحوصات الايجابية، مشيرا الى ان جميع الجهات الصحية تترقب بقلق الاسابيع القادمة.





وقال الطراونة في تصريحات صحفية لـ"الأردن 24": هناك مؤشرات قوية على ان موجة جديدة تضرب الاردن ونتمنى ألا تكون شديدة، مشيرا الى ان دول العالم والاقليم تتزايد بها اعداد الاصابات وعادت الى الاغلاق مجددا.





واضاف أن بداية الموجة ظهرت قبل العودة للمدارس وقد تؤثر التجمعات بالمدارس على زيادة اعداد الاصابات حيث أن تداعيات قرار العودة الى التعليم الوجاهي ستظهر نتائجه بعد اسبوعين.





وختم تصريحاته قائلا : المرحلة القادمة تحتاج الى التشدد بوسائل الوقاية والسلامة العامة والالتزام بالكمامات والتباعد من قبل المواطنين حتى لاتتزايد اعداد الاصابات .





كانت وزارة الصحة الاردنية اعلنت أمس عن تسجيل (1579) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان (1181) إصابة خلال يوم.





وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها ان إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع الي (343,563) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (14419) حالة.





كما سجلت الصحة الاردنية خلال الساعات الماضية (12) وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4433) حالة منذ بداية الجائحة .





وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (641) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,711) حالة.





و تمّ إجراء (24,501) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,159,350) فحصًا.