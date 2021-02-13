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برلمان

برلماني يطالب بإعلان خطة التوسع في إنتاج الأكياس صديقة البيئة

السبت 13/فبراير/2021 - 10:37 ص
النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب،
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فريدة محمد
طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إعلان ما تم من خطوات خلال الفترة السابقة بشأن التوسع في إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة، والحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية، كخطوة أولى للحد من استخدام البلاستيك بعد خطره المتزايد على البيئة، والضوابط التي وضعتها وزارة البيئة بشأن القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد البيئة وتنعكس آثارها على صحة الإنسان.
 
وقال عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات، تضمن جزء خاص عن مخلفات البلاستيك فنص على تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة، وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المخلفات وتضمنين تلك المواد بها، خاصة وأن العالم يتجه لاستخدام الأكياس الورقية والمصنوعة من القماش كبديل للأكياس البلاستيكية لما له من أضرار جسيمة على صحة الإنسان، لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.
 
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر استخدام الأكياس البلاستيك على صحة المواطنين، وعلى الصحة العامة بشكل عام، للمساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب تطبيق نصوص القانون، واللائحة التنفيذية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة وأن خبراء التغذية حذروا من استخدام أكياس البلاستيك أو النايلون لحفظ الطعام، حيث إن المادة الكيميائية التي تدخل في تركيب أكياس النايلون الشفافة أو الملونة يمكنها أن تتفاعل مع المادة الغذائية التي بداخلها خاصة إذا كانت المادة قادرة على الانزلاق داخل الكيس لتتضاعف كمية المواد الغذائية المسرطنة المنحلّة والتي سوف تتجانس مع الطعام داخلها.
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