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فن

برفقة هنيدى وأشرف عبد الباقى.. شاهد علي ربيع في أحدث ظهور له

السبت 13/فبراير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان علي ربيع متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر علي ربيع في الصورة برفقة النجم أشرف عبد الباقى والفنان محمد هنيدى وأوس أوس، في كواليس مسرحية صباحية مباركة مما أثار إعجاب الجمهور.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 
-الصورة تجنن
-الفنانيين

وشارك علي ربيع في  مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد.
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