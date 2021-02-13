زاهي حواس يكشف عن ألعاب غريبة تم اكتشافها في سقارة.. تعرف عليها

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، التي تعمل برئاسته في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي، أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، عثرت على اكتشافات أثرية هامة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.









وأضاف حواس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه تم العثور أيضا على 57 بئرا تتراوح أعماقها بين ١٠ و١٢ مترا وغيرها 26 مترا ولم يتم الوصول حتى الآن إلى حجر الدفن، وبداخلها أكثر من ٥٠ تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم العثور فيها بمنطقة سقارة على توابيت يعود عمرها إلى ثلاثة آلاف عام، وهذه التوابيت ذات هيئة آدمية وممثل على سطحها العديد من مناظر الآلهة التي كانت تعبد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب الموتى والتي تساعد المتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم الآخر.









وأوضح أن البعثة عثرت على بردية يصل طولها إلى أربعة أمتار ومتر واحد عرض، تمثل الفصل السابع عشر من كتاب الموتى، وواحة عسكري او ظابط ودفن بجانبه الاته، إلى جانب استخراج أقنعة ومراكب خشبية، ولعبة اسمها "السنت" ومعناها بالهيلوغريفي "يعبر" وهي تشبه الشطرنج، ولعبة أخرى تشبه "الداما" واسمها لعبة الـ"20".



