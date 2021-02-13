صحة الشرقية: تكثيف أعمال التطهير لجميع المنشآت في مختلف أنحاء المحافظة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، استمرت في أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.





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وأشار "مسعود" إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، قامت بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، ومشتول السوق، والقنايات، وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

وأشار الدكتور ألى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط ٣ منشآت غذائية، منهم ٢ منشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، غير مرخصة وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٩٠٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٥٧٠ كجم بأولاد صقر، و١٨٥ بمشتول السوق، و١٣٠ كجم بالحسينية، و١٢٠ كجم بالقنايات، وتم سحب ٤٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٤٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

وأكد استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.