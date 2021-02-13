إعدام طن أغذية فاسدة وغلق ٣ منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، ومشتول السوق، والقنايات، وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

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وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣ منشآت غذائية، منهم ٢ منشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، غير مرخصة وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٩٠٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٥٧٠ كجم بأولاد صقر، و ١٨٥ بمشتول السوق، و ١٣٠ كجم بالحسينية، و ١٢٠ كجم بالقنايات، وتم سحب ٤٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٤٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود المبذولة من مديرية تموين الشرقية برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

أوضحت وكيلة الوزارة إن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ههيا تمكنوا من غلق وتشميع مصنع لتعبئة السكر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على ٥ طن و١٠٠ كيلو سكر سائب بعدد ١٠٢ شيكارة وزن الواحدة ٥٠ كيلو جرام كما تم ضبط ٨٠٠ كيلو جرام سكر معبأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم المرور على مخبز وتم عمل محضر لإنتاج خبز ناقص في الوزن المقرر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.