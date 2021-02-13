ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. الأهلي يكرم نجوم برونزية كأس العالم في حفل كبير

السبت 13/فبراير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
استقرت إدارة الأهلي على تنظيم حفل كبير لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بعد الإنجازات التي حققوها طوال الفترة الماضية خاصة مع الجمع بثلاثية "دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري"، إلى جانب برونزية مونديال العالم للأندية. 

وقرر "الخطيب"، بعد التشاور مع أعضاء مجلسه، أن يكون الحفل بعد شهر رمضان المعظم؛ حتى تنحسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وسادت حالة من السعادة الشديدة داخل البعثة الحمراء طوال ساعات الليلة التي قضتها في الدوحة بعد الفوز بالميدالية البرونزية واحتفل اللاعبون والجهاز الفني مع الخطيب. 

ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الدوحة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الخطيب يعود من دبي ويحضر مران الأهلي الأخير قبل رحلة الدوحة

أول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب ثالث العالم

رابح ماجر: تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية إنجاز فخر للكرة العربية والأفريقية

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية العالم

شاهد.. منة فضالي تحتفل بإحراز الأهلي برونزية مونديال الأندية

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

5 آلاف قتيل في يوم واحد.. ماذا فعلت جائحة كورونا بأمريكا؟

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

قبل خصم 6 نقاط من رصيده.. الإسماعيلي يسابق الزمن لحل أزمته مع النجوم

أسباب تورم الشفاه وأفضل طرق الوقاية.. تفاصيل

بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.. مواصفات هاتفي Galaxy A52 و A72 من سامسونج

برفقة هنيدى وأشرف عبد الباقى.. شاهد علي ربيع في أحدث ظهور له

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر