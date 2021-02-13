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أخبار العالم

فلسطين.. 3 وفيات و175 إصابة جديدة بـ كورونا فى غزة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:02 ص
3 وفيات و175 إصابة
3 وفيات و175 إصابة جديدة بـ كورونا فى غزة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2160 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية وهو ما يعادل 8.1%.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل ثلاث حالات وفاة داخل مشافيها ليرتفع عدد الوفيات لـ536 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 470 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 55994 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 53440 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2949 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة فيما يبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة بغزة د. فتحي أبو وردة استمرار انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بقطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في مشافي الوزارة تسعة بالمائة فقط.
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