فيسبوك تبني ساعة ذكية جديدة.. إليك كل ما تريد معرفته عنها

أفاد تقرير جديد نشره موقع "The Information"، بأن عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، تبني ساعة ذكية كجزء من جهودها المستمرة في مجال الأجهزة الذكية.





ويقال "إن جهاز فيسبوك الجديد عبارة عن ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد"، على الرغم من أن التقرير لا يذكر ما إذا كانت الشركة الأمريكية تنوي تشغيل الجهاز بنظام Wear OS من جوجل، وحسبما ذكره موقع "the verge" التقني.









ووفقا للتقرير فإن فيسبوك تعمل على بناء نظام تشغيل خاص بها للأجهزة الذكية، وأن النسخ المستقبلية للجهاز القابل للارتداء قد تعمل بدلا من نظام جوجل.





ويقول التقرير إن الساعة الذكية ستحتوي على ميزات المراسلة والصحة واللياقة البدنية، وستنضم إلى سماعات الواقع الافتراضي Oculus من "فيسبوك" وأجهزة الدردشة المرئية عبر البوابة كجزء من النظام البيئي للأجهزة المتنامي للشبكة الاجتماعية.





وومن المقرر وفقا لخطة "فيسبوك" أن تبدأ بيع ساعتها الذكية خلال العام المقبل، وتعمل الشركة أيضًا على نظارات Ray-Ban الذكية ذات العلامات التجارية ليتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.





وذلك إلى جانب مبادرة منفصلة لأبحاث الواقع المعزز تعرف باسم Project Aria، والتي تعد جزءا من استكشافات الواقع المعزز الأوسع للشركة، التي تعمل عليها منذ بعض الوقت الآن.