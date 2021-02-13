ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك تبني ساعة ذكية جديدة.. إليك كل ما تريد معرفته عنها

السبت 13/فبراير/2021 - 12:00 م
صورة أرشيفية..ساعة
صورة أرشيفية..ساعة آبل الذكية
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد نشره موقع "The Information"، بأن عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، تبني ساعة ذكية كجزء من جهودها المستمرة في مجال الأجهزة الذكية.

ويقال "إن جهاز فيسبوك الجديد عبارة عن ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد"، على الرغم من أن التقرير لا يذكر ما إذا كانت الشركة الأمريكية تنوي تشغيل الجهاز بنظام Wear OS من جوجل، وحسبما ذكره موقع "the verge" التقني.


ووفقا للتقرير فإن فيسبوك تعمل على بناء نظام تشغيل خاص بها للأجهزة الذكية، وأن النسخ المستقبلية للجهاز القابل للارتداء قد تعمل بدلا من نظام جوجل.

ويقول التقرير إن الساعة الذكية ستحتوي على ميزات المراسلة والصحة واللياقة البدنية، وستنضم إلى سماعات الواقع الافتراضي Oculus من "فيسبوك" وأجهزة الدردشة المرئية عبر البوابة كجزء من النظام البيئي للأجهزة المتنامي للشبكة الاجتماعية.

وومن المقرر وفقا لخطة "فيسبوك" أن تبدأ بيع ساعتها الذكية خلال العام المقبل، وتعمل الشركة أيضًا على نظارات Ray-Ban الذكية ذات العلامات التجارية ليتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

وذلك إلى جانب مبادرة منفصلة لأبحاث الواقع المعزز تعرف باسم Project Aria، والتي تعد جزءا من استكشافات الواقع المعزز الأوسع للشركة، التي تعمل عليها منذ بعض الوقت الآن.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الصليب الأحمر بشأن توزيع لقاحات كورونا في لبنان

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم

رغم انخفاض الإصابات.. تحذير شديد من الصحة العالمية

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط