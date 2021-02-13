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رياضة

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس والقنوات الناقلة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:56 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإسباني.

 موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد ألافيس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3، بتعليق حفيظ دراجي.

برشلونة ضد ألافيس:

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتجاوز صدمة وداع كأس ملك إسبانيا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة  جدول ترتيب الليجا من ريال مدريد.

كان برشلونة ودع كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بهدفين دون رد.


في المقابل يطمح ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ترتيب برشلونة وألافيس:

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 16 بـ 22 نقطة.

مباريات آخرى بـ الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، غرناطة مع أتلتيكو مدريد، إشبيلية مع هويسكا، إيبار مع بلد الوليد.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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