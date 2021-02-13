ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشر فيديو لنفسه.. القبض على سعودي حمل سلاحا ناريا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:59 ص
الأمن تحرك بشكل عاجل
الأمن تحرك بشكل عاجل
Advertisements
قسم الخارجي

أعلنت الشرطة السعودية عن عدم تهاونها على الإطلاق مع شخص نشر فيديو لنفسه وهو يحمل سلاحًا ناريًا متباهيًا به، وفق ماذكرت صحيفة الرياض.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يتباهي بحيازته سلاحا ناريا، مستقلًا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية تم التعرف عليه والقبض عليه.

أكد الكريديس، إن ما قام به الشخض  مخالف للأنظمة والتعليمات.
 
وذكر الكريديس، إن المقبوض عليه مواطن شاب في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حقق أكثر من 17 مليون ريال.. ضبط مواطن انتحل شخصية موظف حكومي في السعودية

الشرطة السعودية تتخذ إجراءات في حادث إطلاق نار من رشاش

مقتل شرطيين سعوديين بالرصاص.. تفاصيل

انتحلوا صفة رجال أمن.. فيديو يقود الداخلية السعودية للقبض على 3 أشخاص

القصة الكاملة لمقتل شرطيين سعوديين ورهينة في إطلاق نار بالرياض

بحوزتهم معدات بـ 3.4 مليون ريال.. القبض على مقيمين بالسعودية بتهمة السرقة

ترشيحاتنا

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

بعد تصدرها التريند.. 10 صور عرضت نادية الجندي للانتقاد

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

قرار عاجل من الصليب الأحمر بشأن توزيع لقاحات كورونا في لبنان

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط