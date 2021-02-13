زيت جوز الهند وزيت الزيتون.. أبرز 5 علاجات منزلية لتقوية أظافرك

تحافظ العديد من النساء على شكل وحجم ولون أظافرهن من خلال العناية بها، ليس فقط لتبدو جميلة، فعليك أن تعتني بأظافرك من أجل النظافة الشخصية أيضًا، فعلى الرغم من كونها صغيرة جدًا، إلا أنها تتمتع بالعديد من الوظائف أيضًا، إنها تحمي أجسامنا من التلف والعدوى، كثير من الناس لديهم أظافر ضعيفة وتتشقق بسهولة، وهذا بسبب الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر و مزيل طلاء الأظافر لذا تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي سليم وشرب كمية كافية من الماء للعناية بأظافرك.





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لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth”بعض العلاجات الطبيعية والنصائح لتقوية قوة الأظافر بالمنزل.





1. زيت جوز الهند

قم بتدليك أظافرك بزيت جوز الهند كل يوم لإزالة الجفاف من بشرتك وأظافرك ومنع التقصف، ويعمل كواحد من أفضل العلاجات الطبيعية لتقوية الأظافر الهشة وعلاج الالتهابات أيضًا.





2. عصير ليمون

يعد عصير الليمون حلًا مفيدًا جدًا للعناية بالأظافر لأنه لا يساعد فقط في تقوية أظافرك ولكن له وظائف مفيدة أخرى أيضًا، حيث يمكن أن يؤدي غمس أظافرك في عصير الليمون إلى تفتيحها وتقليل اللون الأصفر على أظافرك بسبب الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر.





3. زيت الزيتون

زيت الزيتون علاج جمالي رئيسي يستخدم لأغراض عديدة، فله وظائف مماثلة مثل عصير الليمون، يجب أن تنقع أصابعك في زيت الزيتون حيث يمكن أن يساعد في إزالة البقع الصفراء وإشراقها، مما يجعل أظافرك أقوى من أي وقت مضى





4. الفازلين

فوائد الفازلين للبشرة هي أنه يمكن أن يشفي الشفاه المتشققة وكذلك الأظافر، فقد تتقصف أظافرك أيضًا بسبب قلة الرطوبة، لذلك فإن الفازلين لديه القدرة على ترطيب أظافرك والحفاظ عليها رطبة.





5. زيت فيتامين هـ

هناك كبسولات زيت فيتامين E يمكنك استخدامها على أظافرك، حيث يعد فيتامين E صديق لبشرتك وشعرك، فهو يحتوي على العناصر التي تجعل أظافرك أقوى وأكثر سمكًا.