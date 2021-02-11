أفكار أنيقة لطلاء الأظافر في عيد الحب

سواء كنتِ تحتفلين بعيد الحب أم لا، يمكنك دائمًا ارتداء الملابس والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بشكل مميز عن أفكار الأزياء، وتجميل أظافرك للاستمتاع بشكل انيق ومميز.





لذا دللي نفسك لأن حب نفسك هو أهم شيء تفعلينه:





يمكنك رسم الأظافر بشكل القلوب اللطيفة، إنه بسيط ومناسب تمامًا للارتداء مع هذا الفستان الأحمر الكلاسيكي.