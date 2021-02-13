لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية .. ضبط ٣٣ حالة إشغال وتغريم 8 أفراد بحي شرق الإسكندرية

ضبط حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، خلال حملة مسائية أمس الجمعة ، ٣٣ حالة إشغال ، وغلق ٢ محال تجارية ، وتغريم ٨ أفراد لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، لمجابهة فيروس كورونا بشوارع حي شرق.





جاء ذلك خلال المرور على شارع مصطفى كامل فلمنج وشارع طمازين وشارع الفتح ومزلقان ترام باكوس وشارع القومية العربية، وأزالت الحملة كافة الاشغالات والمخالفات وتم إيداع المضبوطات بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.





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كما نفذت لجنة الغلق قرارين غلق لمقاهي لم تتبع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك بمنطقتي فلمنج وسابا باشا.





وأيضًا غرمت الحملة عدد (٨) أفراد لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة مبلغ ال (٥٠) جنيه كما أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.





وفي سياق منفصل، أوقفت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق الإسكندرية أعمال بناء مخالف بمنطقة مشروع ناصر بقرية أبيس، وذلك بناءً على تعليمات رئيس حي شرق، برصد وإيقاف كافة مخالفات البناء في المهد.





وفور ملاحظة وجود أعمال بناء مخالف مكون من شدة خشبية بالطابق الأول علوي خلال المرور الميداني للوحدة، أوقفت الحملة الأعمال في حينه وتحفظت على (١٠٠) لوح خشب وتم حلّ الشدة الخشبية. اقرأ أيضا: بعد شكاوى المواطنين لخطورته الداهمة.



