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برلمان

برلمانية: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

السبت 13/فبراير/2021 - 12:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن تبوأت المرأة المصرية مختلف المواقع القيادية داخل جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته، إن المرأة المصرية أثبتت للرأى العام المصرى والعالمى أنها تستحق ثقة الرئيس السيسى فيها وأنها لديها القدرة والكفاءة فى تحقيق النجاح فى جميع المواقع القيادية، مؤكدة أن المواجهة البرلمانية من مجلس النواب مع جميع الوزيرات الثمانية كانت فيها المرأة المصرية على مستوى المسئولية، ولم نرَ وزيرة واحدة منهن لديها أى خوف أو فزع من هذه المواجهة الساخنة، والتى اهتز فيها عدد من الوزراء نظرًا لحدة الانتقادات الموجهة إليهم فى الوقت الذى نجحت فيه وزيرات مصر إقناع نواب الأمة ببرامجهن وخططهن فى تنفيذ برامج الحكومة.

وتوجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، بالتهنئة القلبية للفتاتين المصريتين ريم الردان وميادة رمضان السهلى، بعد أن نجحتا فى الحصول وللمرة الأولى فى تاريخ مصر على جواز السفر البحرى على سفن الصيد مما يجعل من كل منهما مشروع قبطان فى المستقبل القريب مؤكدة أن المراة المصرية أصبحت قادرة على تحقيق النجاح فى جميع مجالات العمل.

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل "مبروك لريم الردان وميادة رمضان السهيلى فى تحقيق هذه السابقة التى تعد الأولى من نوعها بعد أن حصلتا على درجة ضابط مناوبة ملاحية على سفن الصيد"، معربة عن ثقتها فى انه سيحلق بهاتين الفتاتين العديد من طالبات مصر خلال السنوات القليلة القادمة.
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