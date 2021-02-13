وفد الصحة العالمية بـ ووهان: الصين رفضت تزويدنا ببيانات حول فيروس كورونا

أفاد أحد أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، بأن الصين رفضت تزويد الفريق ببيانات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضافت الصحة العالمية أن الصين رفضت تزويد الفريق ببيانات 174 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم تشخيصها في عام 2019.

وكشف الفريق أن نصف الحالات التي شخصت بكورونا في الصين عام 2019، كانت من سوق ووهان.





فيما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم جبريسوس"،من تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم.





وقال رئيس الصحة العالمية، إن عدد الإصابات المبلغ عنها في العالم، انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، كما انخفضت الوفيات للأسبوع الثاني على التوالي.





وأضاف أن هذا الانخفاض جاء نتيجة القيود الصارمة التي فرضتها دول العالم للتعامل مع الجائحة مؤخرا.





وتابع "الوقت الحالي ليس مناسبًا لأي دولة لتخفيف الإجراءات أو لأي فرد أن يتخلى عن حذره".



