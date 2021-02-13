على مساحة 875 مترا.. إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - حوش عيسى - كوم حماده )، اليوم السبت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 875 م٢ عبارة عن:-

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 575 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية

- تنفيذ عدد 2 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .

- إزاله تعدي على الأرض الزراعيه بقرية بيبان التابعه للوحده المحليه لقريه الطود بكوم حماده عباره عن كرفان حديد وصاج وخشب بدون ترخيص.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و دمنهور، الأحد الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على مساحة 1175 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي في المهد بمساحة 675 م٢ بمدينة الدلنجات وقرية كوم زمران عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وقواعد خرسانية

- إزالة تعديات على حرم الطريق الزراعى والسكة الحديد بمساحة 500 م٢ أمام قرية دنشال بدمنهور عباره عن بناء محلات و إشغال بالطريق العام.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار، أمس السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 600 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي بمساحة 600 م٢ بالطريق الزراعى بدمنهور

- إيقاف أعمال بناء مخالف لعدد 3 حالات بنطاق مدينة كفر الدوار والتحفظ على الأدوات المستخدمة

كما تضمنت الأعمال إزالة شدات خشية و أعمدة بمنطقة ( أبو السيد - الكدوة - عزبة يونس).

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (حوش عيسي- بدر - الدلنجات)، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 9550 م٢ عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8400 متر بحوش عيسى عبارة عن أرض مزروعة.

- إزالة سور مخالف بدون ترخيص بطول 1000 متر خارج الحيز بنطاق وحدة أحمد عرابي مركز بدر

- إزالة حالة تعدي بمساحة 150 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، كما تم فك شدة خشبية وحديد تسليح والتحفظ علي المعدات.

يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و المحمودية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدى على مساحة 625 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 415 م٢ بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 210 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( الدلنجات - حوش عيسي )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالة تعدى على مساحة 1595 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 8 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٩٥ متر بقرية طيبه بالدلنجات في المهد عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك ٢ شدة خشبية دور ارضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقري المسين وكوم زمران وتم التحفظ على معدات البناء.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعيه بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.



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