رئيس وزراء لبنان الأسبق: الحكومة اللبنانية ستولد "ميتة" إذا تم تشكيلها لإرضاء الأحزاب

قال فؤاد السنيورة ، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن لبنان عاني بعد انفجار مرفأ بيروت من حدوث انهيار كبير فى مستويات الثقة ما بين المواطن اللبنانى والمنظومة السياسية وهو ما نتج عنه انهيار سعر الليرة اللبنانية وقد ازداد الأمر تعقيدا أيضأ عند قدوم جائحة كورونا.





وأوضح "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الشعب اللبنانى طالب بممارسة جديدة وحكومة من اختصاصيين من غير الحزبيين ولكن من المستقلين أصحاب الكفاءة.





وأشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أطلق مبادرة بشأن تشكيل حكومة إنقاذية تعالج مشكلات لبنان وتكون حيادية من أصحاب القدرات غير المنتميين للأحزاب لأن التجارب التى تجمعت فى لبنان حتى الأن نتج عنها فشل هذا الاسلوب الذى تم إتباعه فى تشكيل الحكومات اللبنانية.





وأضاف أن هناك خيارين أمام رئيس الجمهورية اللبنانى لتشكيل حكومة لبنانية إما أن يتم فيها إرضاء الأحزاب اللبنانية فى البلاد، أو إرضاء الشعب اللبنانى ومن بعده المجتمع العربى والدولى والذين يسعون لخدمة لبنان.



