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تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق أنشطة ثقافية أون لاين خلال إجازة منتصف العام.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 01:27 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اطلق اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة حلوان خلال منذ بداية  اجازة نصف الفصل الدراسى انشطة اون لاين بهدف الواصل الدائم مع الطلاب و ذالك بسبب ايقاف الانشطة داخل الجامعات ، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشملت هذه المسابقات  مسابقات ثقافية فى كتابة الشعرو القائه  و مسابقات فى كتابة القصص القصيرة و و افضل رسام و رسمة و افضل صوت غنائى و امستبقة فى التصوير . 

وصرح  الطالب مصطفى غنيم عضو اتحاد طلاب الكلية ان هذه المسابقات كان يتم التسجيل بها و تنفيذها بنظام الاون لاين عبر الصفحات الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، حيث كان يتم مشاركة الطالب عن ارسال فيديو قصير له او احد اعماله للصفحة مرفق معها الكارنيه الخاص بالكلية و بياناته و يتم نشر كافة الاعمال عبر الصفحات الرسمية و تقيمهم من قبل المتخصصين و تحديد الفائزين . 

ونوه مصطفى ان الاتحاد يعمل على وضع خطة للانشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى  سواء داخل الجامعة او بنظام الاون لاين وفقا للاجرائات الاحترازية من فيروس كورونا . 



و اوضح مصطفى ان الانشطة الطلابية تساعد على التواصل مع الطلاب و نشر ثقافة التعلم من الاخر و مشاركة اهتمامتهم  و الترفيه خلال اجازة نصف العام . 

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