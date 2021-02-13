اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق أنشطة ثقافية أون لاين خلال إجازة منتصف العام.. تفاصيل

اطلق اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة حلوان خلال منذ بداية اجازة نصف الفصل الدراسى انشطة اون لاين بهدف الواصل الدائم مع الطلاب و ذالك بسبب ايقاف الانشطة داخل الجامعات ، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وشملت هذه المسابقات مسابقات ثقافية فى كتابة الشعرو القائه و مسابقات فى كتابة القصص القصيرة و و افضل رسام و رسمة و افضل صوت غنائى و امستبقة فى التصوير .





وصرح الطالب مصطفى غنيم عضو اتحاد طلاب الكلية ان هذه المسابقات كان يتم التسجيل بها و تنفيذها بنظام الاون لاين عبر الصفحات الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، حيث كان يتم مشاركة الطالب عن ارسال فيديو قصير له او احد اعماله للصفحة مرفق معها الكارنيه الخاص بالكلية و بياناته و يتم نشر كافة الاعمال عبر الصفحات الرسمية و تقيمهم من قبل المتخصصين و تحديد الفائزين .





ونوه مصطفى ان الاتحاد يعمل على وضع خطة للانشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى سواء داخل الجامعة او بنظام الاون لاين وفقا للاجرائات الاحترازية من فيروس كورونا .













و اوضح مصطفى ان الانشطة الطلابية تساعد على التواصل مع الطلاب و نشر ثقافة التعلم من الاخر و مشاركة اهتمامتهم و الترفيه خلال اجازة نصف العام .