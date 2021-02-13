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حوادث

ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص

السبت 13/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص.

وأكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول وشريك بشركة لتوزيع الإنترنت، فنى شبكات بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة) بإتخاذ شقة مستأجرة للأول بدائرة قسم شرطة المعادى مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة سالفة الذكر مقابل اشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات أبرزها (جهاز حاسب آلى محمل عليه منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - شاشة عرض -2 جهاز وحدة معالجة مركزية - جهاز لاب توب - عدد من أجهزة إستقبال وتوزيع الإنترنت - دفاتر لتحصيل الإشتراكات - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة - طابعة - عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين - عدد 2 هاتف محمول لإستقبال مكالمات المشتركين - مبلغ مالى متحصلات المشتركين).

بمواجهتهما اعترفا بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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