رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، اليمين رسميًا كرئيس وزراء جديد لإيطاليا اليوم السبت.





وقبل ماريو دراجي رسميا، منصب رئيس وزراء إيطاليا، معلنا تشكيل حكومة تضم عددا من السياسيين ووزراء التكنوقراط، للتعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا وتأثيرها على الاقتصاد.





وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن ماريو دراجي قدم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية حيث يتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية دانييل فرانكو، الرجل الثاني في البنك المركزي الإيطالي والمستشار السابق للمفوضية الأوروبية.





ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم يوم السبت بالقصر الرئاسي.





وجمع الحكومة الجديدة بين مختلف القوى السياسية من اليسار الوسطي والمتطرف وصولا إلى اليمين المتشدد.





وبحسب التقارير، تم تعيين القيادي البارز في حزب "الرابطة" اليميني جيانكارلو جيورجيتي وزيرا للصناعة، بينما تم اختيار ممثلة الحزب الديمقراطي وزيرة للعمل.





وكان دراجي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يقبل رسميا تشكيل الحكومة الإيطالية بعد انهيار الائتلاف الحاكم وفشله في الاتفاق على أغلبية جديدة برئاسة جوزيي كونتي.



