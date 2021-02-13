ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العدل البحرينية: ميثاق العمل الوطني رسّخ دولة القانون

السبت 13/فبراير/2021 - 01:50 م
البحرين
البحرين
Advertisements
أمينة الدسوقي
قال خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، إن المملكة شهدت على كافة المستويات نهضة حديثة قوامها البناء على المنجزات الوطنية في جميع مجالات التنمية، لافتا إلى أن ميثاق العمل الوطني محطة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية.

ونوه وزير العدل البحريني إلى ما تحقق خلال هذين العقدين على مستوى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يُعد إنشاء المحكمة الدستورية واعتبارها هيئة قضائية مستقلة، تختص بمراقبة دستورية القوانين، أحد المنجزات المؤسسية المتقدمة، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في إطار تعزيز استقلال القضاء، والنيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية في سبيل حفظ الحقوق والحريات، وفقا لصحيفة الأيام.

وأكد آل خليفة أن المشروع الإصلاحي والتحديثي حرص منذ انطلاقته على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء ومساواة الجميع أمام القانون والوصول إلى العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العدالة، وهي المبادئ والقيم التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نظام عقيم ديمقراطيا.. الشورى البحريني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ قطر

فى الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم.. سلطنة عمان على أعتاب طفرة غير مسبوقة

في الذكرى الـ82 لتأسيسه.. نادي قضاة مصر يثمن دور الرئيس السيسي في دعم استقلال القضاء

82 عاما على إنشائه.. المستشار محمد عبد المحسن: نادي القضاة حصن جامع على كلمة العدل والحق والشرف

ترشيحاتنا

رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

نداء عاجل من أمانة جدة السعودية إلى المواطنين بشأن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط