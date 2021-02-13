إحباط محاولات تهريب مستلزمات تجميل وأدوات كهربائية بمحور قناة السويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.





وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الأجنبية وإحباط محاولات التهرب من سداد الرسوم الجمركية عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.





وتمكن إدارة شرطة موانئ السويس بالاشتراك مع الجهات المختصة من ضبط (696 كرتونة بها 16423 قطعة معدنية "تستخدم فى تركيبات الإضاءة") داخل حاوية مشمولها (إكسسوار إضاءة) قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة لصالح إحدى شركات الإستيراد بالقاهرة ، وعدم إثباتها ضمن المشمول الأصلى للرسالة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة ، حيث بلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (300,506 جنيهات).





كما تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط (2حاوية مشمولهما "إكسسوارات محمول") واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات بالدقهلية ، وذلك لتقديم مستندات للبضائع ذات قيمة متدنية خلافًا للحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة ، حيث بلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (708,643 جنيها).