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ثقافة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:39 م
إطلاق أول معرض دولي
إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة
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محمد مندور
يسجل المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إضافة جديدة ونوعية لعشاق الفن والتصوير من الهواة والمحترفين في الإمارات والمنطقة، حيث يطلق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة (Gallery X)، ليكون بذلك أول مهرجان دولي للتصوير في الإمارات ينظم معرضًا شهريًا، لأعمال كبار المصورين الإماراتيين والعرب والأجانب.

وجاء إطلاق المعرض الجديد خلال فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان التي تقام في "مركز إكسبو الشارقة" وتختتم اليوم (السبت)، حيث من المقرر تنظيمه في مدرج المجاز احتفاءً بالجهود الكبيرة والأعمال الاستثنائية التي قدمتها أجيال من المصورين، والتي وفرت للعالم بأسره فرصة الوصول إلى الأخبار العاجلة، واستكشاف الطبيعة بجمالها وثورتها، والتعرف على الناس وعواطفهم، وتوثيق الفنون والحياة، والعمارة، والعلوم والطب، والموسيقى، والأدب، ومجمل ما يشكل ذاكرتنا البصرية.

ويحتفي المعرض الأول من نوعه في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطور فن السرد البصري عبر العصور، حيث ينظم معرضًا كل شهر، ويقدم الأعمال الإبداعية التي التقطتها عدسات مجموعة من المصورين الموهوبين الذين فازوا بالدورات السابقة من "جوائز إكسبوجر العالمية" ووصلوا إلى قائمتها القصيرة.

ويمتلك المعرض الاستعدادات اللازمة ليصبح حدثًا ثقافيًا وتعليميًا بارزًا على مستوى المنطقة، ويسعى لاحتضان المقيمين على أرض الدولة، والمصورين العالميين الإبداعيين، والمواهب الناشئة، والشباب، ويوفر لهم مجموعة من المعارض، والبرامج الأكاديمية، وورش العمل التفاعلية، كما يوفر لكافة المهتمين بفن التصوير منصة للقاء والتعلم، وتبادل الأفكار والخبرات، والاحتفاء بهذا الفن العريق.

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