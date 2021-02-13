عبد الرحمن رشاد: الإذاعة لعبت أدوار مهمة على مدار التاريخ

قال عبدالرحمن رشاد ، رئيس الإذاعة المصرية سابقًا ، إن العالم يحتفل اليوم بمرور حوالي 10 أعوام على إعلان اليوم العالمي للإذاعة ، مشيرًا إلى أننا نكاد أن نصل إلى قرن على بدء البث الإذاعي ، ووصوله من بلدة صغيرة على شاطئ المحيط الأطلسي في أسبانيا إلى شاطئ الغرب من المحيط الأطلسي .
وأضاف " عبد
الرحمن رشاد " خلال لقائه مع برنامج " صباحنا مصري " المُذاع على
فضائية " الأولى " ، أن الإذاعة تعتبر حلم ، مشيرًا إلى أن التجارب بدأت
منذ أواخر القرن الـ 19 ، إلى أن تحقق الاتصال بين ضفتين المحيط الأطلنطي ، مضيفًا
أن في عام 2011 ، تقدم اتحاد الإذاعات الأسباني إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة ، بمقترح لتخصيص يوم للإذاعة .
وتابع رئيس
الإذاعة المصرية السابقة ، استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام
2012 ، منوهًا أن اليوم مر 10 أعوام على هذا المقترح ، مضيفًا أن المقترح يحمل
فكرة وعنوان تختلف من عام لآخر ، ويسعي لتنشيط إذاعات متخصصة ، مثل : الاهتمام بالإذاعات
الرياضية والإذاعات الشبابية .
وأكد " رشاد
" ، أن هذا العام يحمل عنوان الإذاعة والتطور ، مضيفًا أن قيمة هذا اليوم
يُشعر الإذاعيين بأن جُهدهم لم يضيع هباءًا ، رغم التنافس الشديد مع وسائل الاتصال الأُخرى
، مضيفًا أن الإذاعة هي وسيلة ثقافية ، للحفاظ على التراث الحضاري ، والتماسك
الاجتماعي ، والخيال والإبداع ،مؤكدًا أن الإذاعة لعبت أدوار هامة على مدار
التاريخ .