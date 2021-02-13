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عبد الرحمن رشاد: الإذاعة لعبت أدوار مهمة على مدار التاريخ

السبت 13/فبراير/2021 - 02:45 م
عبدالرحمن رشاد ،
عبدالرحمن رشاد ، رئيس الإذاعة المصرية سابقًا
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ندى رأفت

قال عبدالرحمن رشاد ، رئيس الإذاعة المصرية سابقًا ، إن العالم يحتفل اليوم بمرور حوالي 10 أعوام على إعلان اليوم العالمي للإذاعة ، مشيرًا إلى أننا نكاد أن نصل إلى قرن على بدء البث الإذاعي ، ووصوله من بلدة صغيرة على شاطئ المحيط الأطلسي في أسبانيا إلى شاطئ الغرب من المحيط الأطلسي .

وأضاف " عبد الرحمن رشاد " خلال لقائه مع برنامج " صباحنا مصري " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن الإذاعة تعتبر حلم ، مشيرًا إلى أن التجارب بدأت منذ أواخر القرن الـ 19 ، إلى أن تحقق الاتصال بين ضفتين المحيط الأطلنطي ، مضيفًا أن في عام 2011 ، تقدم اتحاد الإذاعات الأسباني إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، بمقترح لتخصيص يوم للإذاعة .

وتابع رئيس الإذاعة المصرية السابقة ، استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 ، منوهًا أن اليوم مر 10 أعوام على هذا المقترح ، مضيفًا أن المقترح يحمل فكرة وعنوان تختلف من عام لآخر ، ويسعي لتنشيط إذاعات متخصصة ، مثل : الاهتمام بالإذاعات الرياضية والإذاعات الشبابية .

وأكد " رشاد " ، أن هذا العام يحمل عنوان الإذاعة والتطور ، مضيفًا أن قيمة هذا اليوم يُشعر الإذاعيين بأن جُهدهم لم يضيع هباءًا ، رغم التنافس الشديد مع وسائل الاتصال الأُخرى ، مضيفًا أن الإذاعة هي وسيلة ثقافية ، للحفاظ على التراث الحضاري ، والتماسك الاجتماعي ، والخيال والإبداع ،مؤكدًا أن الإذاعة لعبت أدوار هامة على مدار التاريخ .

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