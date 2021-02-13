ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ اقتصاد: القدرة التنموية للدول تعتمد على الإيرادات من النقد الأجنبي

السبت 13/فبراير/2021 - 02:44 م
اقتصاد
اقتصاد
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور على مسعود، أستاذ الاقتصاد،  إن السبب الرئيسى وراء إطلاق الشائعات من جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرها الادعاء بأن القروض الخارجية على مصر بقيمة 225 مليار دولار؛ لأنها فقدت كافة أدواتها للتأثير على الرأى العام.

وأوضح  "مسعود"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الدين الخارجى 125 مليار دولار لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة أن تقييم الديون الخارجية للدول يعتمد على الناتج الإجمالي ومدى استدامته.

وأشار إلى أن الديون الخارجية تتباين فى تكلفتها ما بين دولة وأخرى، لافتا إلى أن استدامة الدين يعنى أن الدولة تستطيع تسديد الديون الخارجية بدون أى مشاكل تؤثر على خططها التنموية المستدامة.

وتابع أن القدرة التنموية للدول تعتمد فى الأساس على الإيرادات من النقد الأجنبى، لافتا إلى أن نسبة 25% من قيمة الدين الخارجى المصرى من الممكن أن تسدده تحويلات العاملين بالخارج فى عام واحد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: زيادة النقد الأجنبي تمنحنا القوة والاستقرار

ارتفاع النقد الأجنبي لـ 40 مليار دولار.. ونواب: الدولة أنفقت 10 مليارات دولار لمواجهة تداعيات كورونا.. ومطالب بفتح ملف الدين الخارجي تحت القبة

ترشيحاتنا

غفلني ولمس أماكن حساسة.. تحقيقات النيابة مع مندوب مبيعات بشركة شهيرة من ضحايا طبيب الأسنان الشهير

الفراخ بـ 19 والبط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

مفاجأة في إصابات كورونا حول العالم

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط