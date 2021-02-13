أستاذ اقتصاد: القدرة التنموية للدول تعتمد على الإيرادات من النقد الأجنبي

قال الدكتور على مسعود، أستاذ الاقتصاد، إن السبب الرئيسى وراء إطلاق الشائعات من جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرها الادعاء بأن القروض الخارجية على مصر بقيمة 225 مليار دولار؛ لأنها فقدت كافة أدواتها للتأثير على الرأى العام.





وأوضح "مسعود"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الدين الخارجى 125 مليار دولار لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة أن تقييم الديون الخارجية للدول يعتمد على الناتج الإجمالي ومدى استدامته.





وأشار إلى أن الديون الخارجية تتباين فى تكلفتها ما بين دولة وأخرى، لافتا إلى أن استدامة الدين يعنى أن الدولة تستطيع تسديد الديون الخارجية بدون أى مشاكل تؤثر على خططها التنموية المستدامة.





وتابع أن القدرة التنموية للدول تعتمد فى الأساس على الإيرادات من النقد الأجنبى، لافتا إلى أن نسبة 25% من قيمة الدين الخارجى المصرى من الممكن أن تسدده تحويلات العاملين بالخارج فى عام واحد.



