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محافظات

وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يشهد مباراة نهائي رابطة مراكز شباب المحافظة

السبت 13/فبراير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شهد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب الكردى ومركز شباب النزل، على ملعب مركز شباب منشأة عاصم، التابع لإدارة شباب منية النصر وبصحبته الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب وضياء الدين برهام مدير عام إدارة شباب منية النصر.

جاء ذلك بحضور محمد الناغى رئيس رابطة مراكز شباب الدقهلية وثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب والدكتورة شيماء محمود نبيه واللواء جمال عبد الظاهر والنائب محمد خالد وخالد الحداد أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بمركز ومدينة منية النصر.

وفى نهاية اللقاء الذى انتهى بفوز فريق مركز شباب الكردى على فريق مركز شباب النزل بضربات الترجيح تم توزيع الكأس والميداليات على الفريق الفائز فى البطولة وتبادلوا الصور التذكارية.
وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يشهد مباراة نهائي رابطة مراكز شباب المحافظة
وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يشهد مباراة نهائي رابطة مراكز شباب المحافظة
وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يشهد مباراة نهائي رابطة مراكز شباب المحافظة
وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يشهد مباراة نهائي رابطة مراكز شباب المحافظة
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