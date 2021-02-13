جامعة حلوان: إقامة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتطوير الفكر والمهارات.. ونستهدف إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل













تنظم جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع العديد من النقابات والهيئات الحكومية، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب سعيا وراء تطوير الفكر وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم.











وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الدورات التدريبية تنبع أهميتها من ضرورة السعي إلى تطوير الفكر، من خلال الاستثمار في البشر، وتأهيلهم للتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع، والتبادل الفكري والثقافي وتبادل الخبرات بين المتدربين كل في مجال تخصصه.











وأكد "نجم" ضرورة التحاق الطلاب والخريجين بمثل هذه البرامج التي تسهم فى صقل مواهبهم ومهاراتهم وتمكنهم من اقتناص أماكنهم في سوق العمل، وتلبي احتياجاته، كما تساهم في التواصل المجتمعي مع مختلف الجهات والهيئات التي تتعاون معها جامعة حلوان بشكل دائم ومستمر.





وأشار إلى أنها تهدف لتطوير منظومة التعليم بالجامعة ومواكبة التحول الرقمى للنهوض بالجامعة فى جميع المجالات البحثية والعلمية.











ومن ضمن هذه الدورات التدريبية، رشحت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عددًا من طلابها المتميزين لاجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان "إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل"، وذلك في إطار التعاون المستمر بين كلية التجارة وإدارة الأعمال ونقابة التجاريين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجتمع المال والأعمال.











وأوضح الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة و إدارة الأعمال، أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير.







