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حوادث

انتحار مدرس في المنصورة لمروره بأزمة نفسية

السبت 13/فبراير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى مدرس بقرية بدواى التابعه لمركز المنصورة في الدقهلية مصرعه اثر قيامه بالانتحار بتناول قرص كيماوى "حبة سامة" تستخدم فى حفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة.

وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى شربين العام بوصول عادل. أ. غ 55 عاما، مدرس، ومقيم قرية بدواي دائرة مركز المنصورة مصاب بحالة إعياء وقي مستمر إدعاء تناول مادة سامة، وتوفى في وقت لاحق من وصوله.

وبانتقال ضباط المباحث للمستشفى وبالفحص وسؤال شقيقه محمد 43 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بذات القرية، أكد قيام شقيقه بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال مما أدي إلى حدوث أصابته التى اودت بحياته كونه يعاني من مرض نفسي ومروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب والتنفس إدعاء تناول مادة سامة حبة حفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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