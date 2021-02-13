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رياضة

زيدان يرد على إمكانية تدريب منتخب فرنسا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:31 م
زيدان
زيدان
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محمد السعيد
رد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على إمكانية تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة.

وقال "زيدان"، في المؤتمر الصحفي لمواجهة فالنسيا المقرر لها غدا، الأحد في الدوري الإسباني، "تدريب منتخب فرنسا؟ أنا الآن هنا، وأستمتع بما أفعله في ريال مدريد، سنرى ماذا سيحدث مستقبلا".

وتابع "أتواجد في ريال مدريد منذ 20 عاما تقريبا، وقد منحني النادي فرصة التدريب هنا وأنا سعيد بذلك".

كان لوي جراي رئيس الاتحاد الفرنسي، أكد خلال الساعات الماضية، أن زين الدين زيدان هو الأنسب لخلافة ديديه ديشامب مستقبلا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب بـ 51 نقطة.

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