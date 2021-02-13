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أخبار العالم

إغلاق منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية في الشارقة

السبت 13/فبراير/2021 - 03:54 م
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي
أغلقت فرق التفتيش الأمنية الإماراتية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإمارة الشارقة، منشأة تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس "كوفيد-19"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أن فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل مكثف لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مخالفي الاشتراطات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة والإمارة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الاتحاد".

وشددت اللجنة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز من قبل المنشآت التجارية أو الأفراد وذلك عبر القنوات التي خصصتها لهذا الشأن وهي منصة الاتصال 901 أو خدمة "حارس" عبر تطبيق شرطة الشارقة أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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