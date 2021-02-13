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محافظات

ضبط 80 شيشة في المقاهي والكافتيريات المخالفة بمركز الدلنجات

السبت 13/فبراير/2021 - 04:03 م
مضبوطات المقاهي
مضبوطات المقاهي
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية بمدينة ومركز الدلنجات حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية أسفرت عن ضبط ومصاردة 80 شيشة بعدد من المقاهي والكافتيريات وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية أسفرت عن الآتي:

- رفع ٥٥ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسى.

- رفع ١٩٦ حاله إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور

- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشة بمركز بدر.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:-

- إعدام ٢١٤ شيشة بمركز ومدينة أبوحمص.

- تحرير ١٠ محاضر مخالفة ارتداء كمامة ومصادرة ١٠ شيش بمركز ومدينة بدر.

- رفع ٩٣ حالة إشغال طريق وتوقيع ١٠٠ غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور.

-رفع ١٠٣ حالات إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار.

-إزالة ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.


كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، السبت الماضي، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فوريه للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.


ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة)

-  رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والاتوبيس والروضة بدمنهور.


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع  شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع (المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على 32 شيشة بكفر الدوار.


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