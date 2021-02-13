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أخبار العالم

7.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

السبت 13/فبراير/2021 - 04:27 م
زلزال يضرب اليابان
زلزال يضرب اليابان
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أحمد محرم
ضرب زلزال عنيف تبلغ شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة فوكوشيما في اليابان.

وأقر البرلمان الياباني تشريعات تسمح بقيود وعقوبات أكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة تفشي الفيروسات في البلاد، وذلك في الوقت الذي تمدد فيه فترة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التعديلات ستسمح بتغريم الأشخاص أو الأنشطة التي تخالف الإجراءات، ومن يرفضون دخول المستشفيات في حال ثبت حملهم المرض وتمت مطالبتهم بالعلاج داخل المستشفى، أو من يكذبون على مسؤولي الصحة أو يرفضون التعاون معهم.

كما ستسمح القوانين لحكام المقاطعات بوضع إجراءات مضادة لانتشار الفيروس قبل إعلان الحكومة المركزية حالة الطوارئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا تمديد حالة الطوارئ في جميع المقاطعات المتأثرة بشدة جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد عدا واحدة فقط، وذلك حتى 7 من مارس المقبل.
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