عودة إطلاق هواتف BlackBerry بميزات تقدمها لأول مرة

أعلنت شركة Onward Mobility، أنها ستصمم وتبيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامة BlackBerry التجارية في عام 2021، واليوم، أكد الرئيس التنفيذي "بيتر فرانكلين" أن شركته تخطط لإطلاق هواتف بلاك بيري الذكية مزودة بلوحة مفاتيح فعلية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستأتي هواتف بلاك بيري مع لوحة المفاتيح الكلاسيكية الشهيرة، كما ستعمل بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، بالإضافة إلى ذلك ستدعم الأجهزة المحمولة المعاد إحيائها لأول مرة شبكات الجيل الخامس 5G.





وفي الوقت الحالي، تعمل شركة OnwardMobility مع شركة Foxconn التايوانية المصممة لهواتف آيفون من آبل لتطوير النماذج الأولى من هواتف بلاك بيري المستقبلية.





وسيتم إطلاق هذه الأجهزة في أمريكا الشمالية وأوروبا وستكون متاحة في آسيا أيضًا، ولكن لا يوجد إطار زمني محدد بعد يتجاوز الهدف العام خلال 2021.





وسيكون الهدف الرئيسي لهواتف من إطلاق أجهزةBlackBerry الجديدة هو الأمان بفضل مجموعة التطبيقات الآمنة التي ستقدمها هذه الهواتف، وسوف تستفيد شركة Onward من خبرة BlackBerry التي تمتد لعقود في بناء خدمات اتصالات آمنة للشركات.





ويأتي هذا القرار بعد بضعة أشهر من إنتهاء الشراكة بين شركتي BlackBerry و TCL العام الماضي، والتي تعاونت معاها الشركة التايوانية خلال السنوات الماضية، لإطلاق مجموعة من الهواتف الجديدة بنظام أندرويد كـ BlackBerry KEYOne و BlackBerry KEY2.