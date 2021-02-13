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فن

طليقة ماجد المصرى.. منى إش إش تجرى عملية قسطرة فى القلب |تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 04:59 م
منى اش اش
منى اش اش
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى اش اش،  تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" تعلن فيه عن اجراء عملية قسطرة فى القلب. 

وقالت منى اش اش: "دايما بحمد الله وبشكره على كل شيء، لأن ربنا مش بيجيب حاجة وحشة.. كل عطاياه جميلة والله".

وأضافت: "المهم تكون راضي ومطمن انه هينجيك، وهيسعد قلبك، لأنه الرحمن الرحيم الكريم.. قسطرة على القلب غدا الأحد إن شاء الله.. ربنا يكرمني وتعدي على خير يا رب العالمين".

كانت منى اش اش، طليقة الفنان ماجد المصري، تعرضت لأزمات صحية مؤخرا، وكتبت ابنتها ماهيتاب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستجرام: "يا رب أنت الشافي، أدعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله". 
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