محافظ الأقصر يستقبل وفد شركة النيل للاستثمار

أستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وفد شركة النيل للأستثمار العقارى ممثلا في اللواء عصام الشربينى ، والمهندس هشام يحيى ، لبحث أوجه التعاون في العديد من المجالات التى تسعى الدولة المصرية المضى قدما فيها طبقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى 2030، ومن هذه الأهداف الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وخدمة الشباك الواحد .

كما تشمل أوجة التعاون بين محافظة الأقصر وشركة النيل للأستثمار العقارى التعاون مع جهاز تنمية الصعيد في مشروعات حياة كريمة في مركزى أرمنت وأسنا بأعتبارهما المركزان اللذان سيتم تطويرهما خلال المرحلة الأولى للعام الحالى 2020/2021.