مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

استهل الترجي التونسي، اليوم، السبت، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على فريق تونجيث السنغالي، بالمباراة التي جمعتهما بملعب "رادس".





وافتتح جيبريل سيلا لاعب تونجيث السنغالي أهداف المباراة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ركلة جزاء في نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.





ويتواجد الترجي وتونجيث الستغالي في مجموعة الزمالك وصيف النسخة الماضية، ومولودية الجزائر.





وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وبفوز الترجي، تصدر الفريق التونسي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه مولودية الجزائر والزمالك بنقطة واحدة، ثم تونجيث في المركز الرابع بلا نقاط.