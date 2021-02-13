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أخبار العالم

حذرت من تدخل بكين.. واشنطن تشكك في نتائج تقرير الصحة العالمية عن منشأ كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 05:19 م
فريق الصحة العالمية
فريق الصحة العالمية في الصين
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أحمد محرم
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على ضرورة أن يكون تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا مستقلًا وخاليًا من تدخلات الحكومة الصينية.

وأعرب سوليفان عن مخاوف لدى الولايات المتحدة  بشأن الطريقة التي تم بها الإعلان عن النتائج المبكرة لتحقيقات منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

وطالب مستشار الأمن القومي الأمريكي الصين بالكشف عن البيانات المتاحة بشأن الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الصين  منحت عن فريق منظمة الصحة العالمية البيانات الأولية والشخصية عن أولى الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت الصحيفة إن تلك المعلومات التي رفضت بكين تقديمها، كانت ستساعد بعثة الصحة العالمية في  تحديد كيف ومتى بدأ فيروس كورونا في الانتشار في الصين.

وأوضحت أن السلطات الصينية رفضت تقديم البيانات عن 174 حالة إصابة بفيروس كورونا تم رصدها في المرحلة الأولى من تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريق  خبراء إلى الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، وأوضح الفريق أن المسؤولين والعلماء الصينيين قدموا ملخصاتهم الشاملة وتحليلهم للبيانات الخاصة بالإصابات، كما قدموا بيانات وتحليلات حول الأشهر التي سبقت رصد تفشي الوباء في ووهان، قائلين إنهم لم يعثروا على دليل حول انتشار الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء البعثة قولهم إنهم لم يسمح لهم بمشاهدة البيانات الأساسية الأولية لتلك الدراسات، ما قد يسمح لهم بإجراء تحليلهم الخاص حول تفشي الفيروس في الصين ومدى انتشاره. 
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