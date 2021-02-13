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أخبار البلد

القومى للمرأة: نسعى لزيادة الكوادر النسائية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:45 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعها الدورى برئاسة النائبة سناء السعيد عضوة المجلس ومقررة اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت سناء السعيد خلال كلمتها على أهمية الانتخابات المحلية القادمة، مضيفة أنها تأتي استكمالًا للنجاح الذى حققته المرأة خلال مشاركتها فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية بمجلسي الشيوخ والنواب، مشددة على ضرورة تأهيل السيدات وتعريفهن بالمحليات وقانون الإدارة المحلية خاصة بعد غياب المحليات فترة كبيرة (12 سنة) منذ انتخابات محليات عام 2008.

وأضافت السعيد أن الاجتماع أوصى إلى ضرورة التوعية المجتمعية بمشاركة المرأة في الحياة السياسية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت خلال الانتخابات، وذلك من خلال وتدريب السيدات المرشحات لخوض انتخابات المحليات القادمة على كيفية التصدي لسيطرة المال السياسي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي منها إعداد جيل جديد من السيدات للمشاركة السياسية في مصر.

وأوضحت أن اللجنة تعمل على زيادة نسبة مشاركة السيدات فى الاستحقاقات الانتخابية كمرشحة للوصول إلى مقاعد أكثر وعدم الاكتفاء بالنسبة التي أقرها الدستور الخاصة بتواجد السيدات في المجالس المحلية وهي 25%.
القومى للمرأة: نسعى لزيادة الكوادر النسائية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية
القومى للمرأة: نسعى لزيادة الكوادر النسائية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية
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