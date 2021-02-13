للمسافرين إلى الأردن.. قرار جديد من سلطات الطيران المدني بسبب كورونا

قررت السلطات الأردنية تعديل إجراءاتها الاحترازية والوقائية لاستقبال المسافرين والوافدين من المطارات المصرية وفقا لتعليمات الحكومة الأردنية، وتضمن القرار إيقاف العمل بـ منصة القادمين إلى الأردن جوا.





وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن قائمة المعامل المعتمدة لتقديم اختبارات PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد وهي:





1- المعامل المركزية للقوات المسلحة.

2- المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية.

3- معامل مستشفى عين شمس.

4- معامل البرج.

5- معامل المختبر.





وشددت الشركة أنه سيتم توقيع غرامات مشددة علي المسافرين في حال تقديم معلومات غير صحيحة.





وتضمنت قرارات السلطات الأردنية التي تم تعميمها على وكلاء وشركات السياحة المصرية لاستقبال المسافرين والوافدين من مصر، تحصيل قيمة فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا والمقدرة بـ 40 دولار أو 650 جنيها عن طريق منصة إلكترونية خاصة بالمختبرات المعتمدة في المطارات الاردنية، وذلك بدلا دفعها بالمطارات.



