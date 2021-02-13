ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للمسافرين إلى الأردن.. قرار جديد من سلطات الطيران المدني بسبب كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
قررت السلطات الأردنية تعديل إجراءاتها الاحترازية والوقائية لاستقبال المسافرين والوافدين من المطارات المصرية وفقا لتعليمات الحكومة الأردنية، وتضمن القرار إيقاف العمل بـ منصة القادمين إلى الأردن جوا. 

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن قائمة المعامل المعتمدة لتقديم اختبارات PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد وهي:

1- المعامل المركزية للقوات المسلحة.
2- المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية.
3- معامل مستشفى عين شمس.
4- معامل البرج.
5- معامل المختبر.

وشددت الشركة أنه سيتم توقيع غرامات مشددة علي المسافرين في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

وتضمنت قرارات السلطات الأردنية التي تم تعميمها على وكلاء وشركات السياحة المصرية لاستقبال المسافرين والوافدين من مصر، تحصيل قيمة فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا والمقدرة بـ 40 دولار أو 650 جنيها عن طريق منصة إلكترونية خاصة بالمختبرات المعتمدة في المطارات الاردنية، وذلك بدلا دفعها بالمطارات.

وشملت قرارات السلطات الأردنية بضرورة وجود فحص سلبية كورونا PCR  لا يتعدى صلاحيته  لمدة 72 ساعة، وتامين طبي يشمل تغطية فيروس كورونا المستجد، وايصال دفع مسبق لفحص PCR عند الوصول للمملكة مستخرج من المنصات الإلكترونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأردن يفرض إجراءات جديدة على القادمين إليه

جواز سفر إياتا.. إجراء جديد للمسافرين عبر طيران الإمارات

تحليل PCR .. تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى الأردن بسبب فيروس كورونا

لبنان: 3497 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 293.1 ألف حالة

للمسافرين إلى الأردن.. 40 دولار أمريكيًا رسومًا إضافية في مطار القاهرة قبل الرحلة

بسبب كورونا .. الكويت تكشف عن شروط جديدة لدخول البلاد

ترشيحاتنا

نجا من الحرق .. العناية الإلهية تنقذ رجلا بعد قفزه من الدور السابع

شاهد هدف محمد صلاح فى ليستر سيتي

يقضي على كورونا نهائيا .. صحيفة بريطانية تكشف عن لقاح عالمي يخرج إلى النور قريبا

صدمة جديدة.. وفاة والد رنا رئيس بعد ساعات من رحيل جدها

عيد الفلانتين .. الأبراج تكشف عن أكثر الأبراج حظا في الحب لهذا العام

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟