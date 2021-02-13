الإمارات تتجاوز الـ 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 103,469 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,005,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 50.61 جرعة لكل 100 شخص.





يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.





وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 345605 إصابة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.





وذكرت الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 1001 حالة.





كما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي 3589 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 326780.



