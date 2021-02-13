ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تتجاوز الـ 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 06:13 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 103,469 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,005,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 345605 إصابة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وذكرت الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 1001 حالة.

كما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي 3589 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 326780.

وأجرت الصحة الإماراتية 184,981 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

900 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالإمارات

الإمارات تقدم مليونا و797 ألف جرعة من لقاح كورونا

الصحة الإماراتية: تقديم 82 ألفا و852 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

3471 حالة.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

استعان بكلمات نزار قباني.. قرقاش يعلق على تسجيل الإمارات رقما قياسيا في تطعيم كورونا

ترشيحاتنا

أحمد سعد يوجه رسالة لـ أصالة .. شاهد

أكبر من والدتي .. نزار الفارس يفتح النار على رانيا يوسف.. فيديو

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

نداء عاجل من أمانة جدة السعودية إلى المواطنين بشأن كورونا

سرقة مليون دولار من رصيد فنان شهير فى تسوق عبر الإنترنت.. تفاصيل

جريمة مؤسفة.. 6 مراهقين يغتصبون فتاة حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند