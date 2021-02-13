إصابة 7 فى تصادم 3 مركبات توك توك بالسنبلاوين

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بين ثلاث مركبات توك توك على طريق السنبلاوين - أبو القراميط أمام قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في الدقهلية



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بتلقي بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين باصطدام توك توك بإثنين آخرين على طريق السنبلاوين - أبو القراميط أمام قرية برقين ووجود مصابين .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين أن التوك توك الأول بدون لوحات معدنية قيادة ممدوح ا. 53 عاما ومقيم قرية الحصاينة التابعه للمركز والتوك توك الثانى بدون لوحات معدنية قيادة مصطفى ص. 37 عاما سائق مقيم بقرية أبو القراميط والتوك توك الثالث بدون لوحات معدنية و فر قائده تاركا اياه بموقع الحادث.





كما تبين أن الحادث وقع بسبب التخطى الخاطئ للتوك توك الثالث مما أدى إلى اصطدامه بالتوك توك الثانى والذى انحرف بدوره واصطدم بالتوك توك الاول بالمواجهة مما أدى إلى إصابة سائقى التوك توك الأول والثانى وخمسة من مرافقيهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم .





وتم نقل المصابين السبعة لمستشفى السنبلاوين العام وبسؤالهم أفادوا بذات المضمون و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3245 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين وجار ضبط قائد التوك توك الثالث والعرض على النيابة.